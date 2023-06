SMA’lı aileler için umut ışığı doğdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tanısı almış hastaların ihtiyacı olan gen tedavisi için planlama yaptığını ve tedavinin yakında uygulamaya geçeceğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması, SMA hastası çocukların ailelerine umut ışığı oldu. İstanbul'da yeni açılacak hastanede ise gen ve hücre tedavisi de yapılacak. Aynı zamanda SMA gibi nadir görülen ve tedavisi zor olan hastalıklar incelenebilecek. Evlatları SMA tanısı almış çok sayıda aile bu haberle umutlandı.SMA Tip 1 kas erimesi hastalığı olan Özlem Deniz'in (11) annesi Meryem Deniz, hastane ve medikal masraflarını karşılayabilmek için kızıyla her gün Alsancak'ta çorap satışı yapıyor. Anne Deniz, "Hastanenin bizim de yararlanabileceğimiz yeni bir tedavi yöntemi sunabileceğini düşünüyorum. Belli yaşın üzerinde olan SMA hastası çocuklar için de yeni tedavi yöntemleri geliştirilebilse ya da ilaç kullanımındaki sınırlar kalksa bizler için de faydalı olacak" dedi. İzmir'deki en küçük SMA Tip 1 hastalarından 7 aylık Mihra Helin'in ailesi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SMA tedavisiyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından umutlu bekleyişe başladı. Anne Tülay Yenigün (28), "Bir an önce ilacın Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Çünkü 1 dakika bile çok önemli. Valilik izinli kampanya başlattık. Zolgensma ilacını almak için uğraşıyoruz. Bu hastane kurulduğunda ve tedaviler için başlandığında biz de araştıracağız. Kızımızı kurtarmak istiyoruz" dedi. İzmir Tire'de SMA TİP 2 hastası 3 buçuk yaşındaki Mehmet Ayaz'ın annesi Zeynep Sındıraç ise"Mehmet Ayaz'ın tedavisi için 2 buçuk yıldır yürütülen bağış kampanyası geçen aylarda tamamlandı. Tek umudumuz yurtdışındaki gen tedavisiydi fakat ailelerin tek başına toplayabileceği bir miktar değil. Bakanımız Fahrettin Koca'nın bu tedavinin ülkemizde uygulanacağını açıklaması, tüm SMA ile mücadele eden ailelere umut oldu" dedi.Konya'da yaşayan SMA hastası 3.5 yaşındaki Nuh Alperen Teksöğüt'ün annesi Ayşegül Teksöğüt ise, "İnşallah hastane bir an önce kurulur. Onlar yurtdışında değil de burada tedavi olsunlar" dedi.Konya'da 13 aylıkken SMA Tip-2 teşhisi konulan 32 aylık Amine Hüma'nın babası Mustafa Ertuğrul (40) da, "Böyle bir haberi aylardır bekliyordum. Bu açıklama bizi çok mutlu etti. Hastalıkla mücadele karşısında umudumuz daha da arttı. Neticesinin çok güzel olacağını düşünüyoruz. Devletimiz bizi yalnız bırakmayacağını biliyorduk. SMA ile artık daha güçlü şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.