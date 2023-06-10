Depremde can verenler için daldı

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak içinVan Gölü derinliklerine karanfil bıraktı. Şahika Ercümen, Van'da depremlerde hayatını kaybedenleri unutmadı.



ÇİÇEK BIRAKTI

Ercümen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ölenleri anmak için Akdamar Adası yakınında sembolik bir dalış yaptı. Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin arasında yüzen Ercümen, göl tabanına ve yüzeyine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Ercümen, 10 yıl önce dünya dalış rekoru kırdığı Van Gölü'ne ayrı bir ilgi duyduğunu söyledi. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Ercümen, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkemiz gerçekten çok acı günlerden geçti, çok büyük zorluklarla mücadele etti. Depremde çok fazla vatandaşımızı kaybettik. Bu dalışta onları anmak istedik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için suya çiçekler bıraktık" diye konuştu

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