“Konut satışında doğru fiyat ve profesyonel danışman farkı”

Son bir yılda konut fiyatlarının arsa ve inşaat maliyetleri nedeniyle en az iki katına yükseldiği bilgisini veren Toka, yine de yatırım yapmak isteyenlerin daha fazla kar elde etmek için arsa ve gayrimenkulü tercih ettiğini dile getirdi. İzmir'in, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden nitelikli göç aldığını ve yurtdışından da Rus ve İranlılar'ın kente ilgi gösterdiğini ifade eden Mehmet Emin Toka, "İzmir geçmişten beri bir çekim merkezi. İnsanların konut talepleri de devam ediyor. Fakat artan enflasyon ve özellikle bankaların kredi vermemesi gibi nedenlerle özellikle orta kesimin konut talebinde ciddi bir azalma söz konusu oldu. İnsanlar Maraş merkezli depremden sonra arsa, tarla gibi gayrimenkullere yöneldi. Döviz bir süredir sabit şekilde ilerliyordu. Şimdi de dolarda yaşanan artış nedeniyle dövize olan ilgi arttı. Dolardan elde edilecek gelirin ileride yine gayrimenkule döneceğini düşünüyorum. Çünkü gayrimenkul her zaman en güvenli yatırım aracıdır" dedi.



HER KRİZ BİR FIRSAT

Konut fiyatlarında yaşanan artış trendinin devam edeceğini vurgulayan Toka, nakite ihtiyacı bulunan mal sahiplerinin evlerini piyasadan daha uygun koşullara sattığını ve bu durumun nakit parası bulunanlar için avantaj sağladığını söyledi. Mehmet Emin Toka, "Her kriz bir fırsat yaratır. Konutlar satışların durması nedeniyle fiyatlarda kısmen de olsa düşüş başladı. Şu anda nakit parayla uygun fiyatlı daireler bulmak mümkün. Yaz aylarının da durgun geçeceğini öngörmek lazım. Bir yandan da üst segment konutlara talep arttı. İzmir'de eskiden lüks konut denilince yatırımcılar Güzelbahçe, Urla, Çeşme ve Seferihisar'a ilgi gösteriyordu. Şimdi Sasalı, Kemalpaşa ve Menemen gibi ilçelere de çok fazla talep var" diye konuştu.



EN GÜVENLİ YATIRIM

Kira konusunda yapılan düzenlemenin sektöre etkileri hakkında da bilgi veren Toka, "Hükümetin kiralık evler için belirlediği yüzde 25'lik artış sınırlaması eski kiracılar için iyi olmakla birlikte ev sahipleri için dezavantaj yaratıyor. Bu durumda mal sahibi ve kiracılar arasında sorunlar artmaya başladı. Her şeye yüzde 25'ten fazla zam geldi. Kira geliriyle geçinen ev sahipleri var. Yeni kiracılar için de bu kötü bir durum. Şu anda yeni kiraya verilecek dairelerde ev sahipleri uzun vadede yüzde 25 sınırlamasından etkilenmemek için daha yüksek fiyatlar istiyor. Bu konuda daha hassas bir düzenleme yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı. Gayrimenkul sektöründe yıllardır güvene dayalı ilişkiler geliştirdiğini ve önemli bir portföye sahip olduğunu belirten Mehmet Emin Toka sözlerine şöyle devam etti: "Gayrimenkul satış ve kiralaması konusunda İzmir ve Türkiye'de birçok dereceye sahibim. Bunun başlıca sırrı elbette çok çalışmak, işini sevmek ve insanlarla iyi iletişim kurmaktan geçiyor. Sektör olarak İzmir'de daha yapılacak çok iş var. Şu anda gayrimenkul danışmanı olarak kariyerime devam ediyorum. Bir süre sonra yatırım uzmanlığı yapmak istiyorum. Güçbirliği felsefesiyle ortak bir sermaye yaratıp daha yüksek montanlı ve karlı yatırımları yönetmeyi hedefliyorum" diye konuştu. Şu dönemde gayrimenkulde sektörü iyi analiz etmek talepleri bilmek ve doğru fiyatlama yapmanın çok önemli olduğunu belirten Mehmet Emin Toka, "Ben Keller Williams Alesta bünyesinde kendi portföyümü 4 bine yakın danışmanla paylaşarak hızlı ve doğru sonuçlar alabiliyorum. Bizim sektörde paylaşım ve bilgi paylaşımı çok önemli. Artık 'web sitesine ilan verdim oradan yanıt bekliyorum' anlayışı çok geride kaldı. Aynı anda online satış sitelerinde, sosyal medyada ve reklamlarla bu sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor" dedi.



ÖDÜLE DOYMUYOR

2022 Keller Williams Alesta Satış Birincisi, Kiralama Birincisi, İşlem Adedi Birincisi

2021 Keller Williams Alesta Satış Birincisi, Kiralama Birincisi, İşlem Adedi İkincisi.

2020 Keller Williams Türkiye Satış Birincisi, Kiralama Birincisi. Keller Williams İzmir Ciro Birincisi, Satış Birincisi, Kiralama Birincisi, İşlem Adedi Birincisi

2019 Keller Williams Türkiye Satış İkincisi, Kiralama Birincisi, Keller Williams İzmir, Ciro Birincisi, Satış Birincisi, İşlem Birincisi, Kiralama Birincisi

2018 Keller Williams Türkiye, Türkiye Kiralama İkincisi, Keller Williams İzmir, Satış İkincisi, İşlem Birincisi, Ciro Üçüncüsü, Kiralama Birincisi

2017 Keller Williams İzmir İşlem İkincisi, Satılık İkincisi, Ciro Üçüncüsü kiralama İkincisi

