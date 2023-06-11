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Haberler Gündem TKP/MLTİKKO operasyonu: 7 gözaltı

TKP/MLTİKKO operasyonu: 7 gözaltı

11.6.2023

Gazete

TKP/MLTİKKO operasyonu: 7 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, Aydın'da terör örgütü TKP/ML-TİKKO mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 7 şüphelinin operasyonla gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada 4 cep telefonu ve 9 örgütsel yayın ele geçirildi.
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