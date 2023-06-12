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Haberler Gündem Ankara’da kuvvetli yağış hayatı felç etti

Ankara’da kuvvetli yağış hayatı felç etti

12.6.2023

Gazete

Ankara’da kuvvetli yağış hayatı felç etti
Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı. Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı. Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi. Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş, yağmurda sürüklenmemesi için aracına iple ağaca bağladı. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Sıhhiye ve Çetin Emeç Bulvarı'nda da biriken sular nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kazımkarabekir, Gazi ve Ankara Tren Garı alt geçitleri önlem amacıyla araç trafiğine kapatıldı.
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