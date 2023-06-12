Gülüstan Sarayı’nda kardeş buluşması

Başkan Erdoğan dün KKTC ziyaretinden sonra akşam saatlerinde ikinci durağı olan kardeş ülke Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, burada Gülüstan Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan çifti, burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından ağırlandı. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik etti.

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