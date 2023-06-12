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Son dakika! Sözde yöneticiler dahil 12 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti. MSB'den son alınan bilgiye göre leş sayısı 12'ye yükseldi.

12.06.2023, 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023, 10:11

Son dakika! Sözde yöneticiler dahil 12 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde öldürülen terörist sayısının 12'ye ulaştığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

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