Başkan Erdoğan Azerbaycan’da! Aliyev ile görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.
Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.
Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.
BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi sona erdi.
Başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti.
Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
İki lider, görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantıya geçti.