Başkan Erdoğan Azerbaycan’da! Aliyev ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hangi alanlarda neler yaptık, neler yapıyoruz, ikili baş başa yaptığımız görüşmeyi özetledi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmenin özentini gayet güzel bir biçimde sundular. İki devlet, tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük. Burada bir tezimiz var. O da şudur, bizim törenimize İlham kardeşimin refikalarıyla bulunması dünyaya bir mesajdır. Aynı şekilde bende refikamla bir ziyaret gerçekleştirmiş bulunuyorum.

Biz sürekli zaten, başbakanlığımızdan bu yana hep yaşadık, yaşıyoruz. Rabbim ömür verdikçe yaşamaya devam edeceğiz. Aziz kardeşim İlham Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Şimdi atacağımız adımlardan bir tanesi, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'dir. Bu adımı attığımız anda Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversite kurmanın geciktiğini gördük. Türk gençleri Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler.

Enerji alanında da yıllardır yapılan bir çalışma var. Bu konuda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bunun çalışmaları yapıldı. Enerji konusunda Avrupa, Türkiye üzerinden alacakları gaz konusunda çok telaşlılar. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapıyoruz.

Savunma Sanayinde atacağımız adımlarla birlikte, eğitimi konusunda üzerimize düşen bir görev var.

Önemli alanlardan bir tanesi de, tarım hayvancılık.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar;

Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür, Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi.

İkinci Karabağ Savaşı'nda gösterdiğiniz hem manevi hem de siyasi desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bize gösterdiğiniz kardeşlik için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün müzakere edilen konular arasında önemli konulardan birisi işbirliğidir.

Şuşa Beyannamesi tarihi bir anlaşmadır. Şuşa Karabağ'ın tacıdır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi sona erdi.

Başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti.

Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İki lider, görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantıya geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN, AZERBAYCAN'DA HEYETLER ARASI TOPLANTININ AÇILIŞINDA KONUŞTU

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuştu.

Milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından önce KKTC'ye ardından da Bakü'ye geldiklerini belirten Erdoğan, gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla Aliyev'e şükranlarını ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tüm dünyada gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde görüldüğünü hatırlattı.

Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acısı olarak paylaştığını, heyetlerin hemen deprem bölgesine geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım." dedi.

Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan (Fidan) Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır. Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü Tiflis- Kars demir yolu hattını da bir an önce ele almamızda büyük fayda var."