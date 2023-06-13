Meclis’te hareketli hafta

28'İNCİ döneme başlayan TBMM'de yoğun bir hafta yaşanacak. Muhalefet grupları toplanırken yasama çalışmalarının başlaması için de komisyonlarda seçim yapılacak. TBMM Başkanlık Divanı toplanıp ihtisas komisyonlarında partilere göre üye dağılımı yapacak. Üyelikler TBMM'de grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, YSP ve İyi Parti'ye dağıtılacak.

YARIN toplanacak Genel Kurul'da ihtisas komisyonlarında partilere düşen üyeler ile bunların isimleri okunacak. Üyelerin belirlenmesinden sonra komisyonlar toplanacak ve başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelerini seçecek.

BÖYLECE komisyonlar da yasama çalışmalarına başlayabilecek. AK Parti TBMM Grubu, partinin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ve grup organlarının belirlenmesi için yarın saat 11.00'de basına kapalı toplanacak.

BU HAFTA CHP GRUBU TOPLANIYOR

SEÇİMDE büyük bir hezimete uğrayan muhalefet liderlerinin de gruplarını toplaması bekleniyor. Hem partisinden hem de kamuoyundan yoğun eleştiri alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim sonrası adeta ortadan yok olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim öncesi zafer şarkıları söyleyerek indikleri grup kürsüsünde büyük yenilgi sonrası ne diyecekleri merak ediliyor. Bu hafta CHP grubu toplanırken, İyi Parti grubunun haftaya kaldığı belirtiliyor.