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Haberler Gündem MSB: PKK/YPG’li 12 terörist etkisizleştirildi

MSB: PKK/YPG’li 12 terörist etkisizleştirildi

13.6.2023

Gazete

MSB: PKK/YPG’li 12 terörist etkisizleştirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG tarafından dün yapılan roket saldırısının ardından gerçekleştirilen meşru müdafaa atışlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, "Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi" denildi.
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