Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Kritik gündemle toplanan yeni dönemin ikinci Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 8 saat süren Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi ekonomi oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Dışişleri Bakanı hariç, Kabinedeki arkadaşlarım hazırlıklarını sundu. Dışişleri Bakanımı da ayrıca dinleyeceğim. 6 Haziran'daki toplantımızın ardından ülkemize hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yürütme organındaki tüm görevlendirmeleri süratle tamamladık. 16 Nisan 2018 referandumuyla ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim modelinin avantajlarını tekrar görme imkanı bulduk.

Türkiye'ye vakit ve enerji kaybeden ne varsa tarih olmuştur.

"ESKİ SİSTEME DÖNÜŞ ÖNERİLERİNİ MİLLET REDDETTİ"

Milletimiz, eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiştir. Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Projelerimizi daha kısa sürede hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan meselerleri daha da artıracağız. Türkiye'nin hak ve hukukunu daha cesur savunacağız. Demokrasi, hak ve özgürlükler alanındaki reformlarımıza daha sıkı sarılacağız.

"AK PARTİ'NİN KIRSAL KESİMİN OYLARIYLA KAZANDIĞINI İDDİA EDECEK KADAR SEFİL HALE GELDİLER"

Siyasette istikrar ve güven açığı vardı. Biz 2002'den beri yaptığımız yatırımlarla bu açığı kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu kazanımları kalıcı hale getirdik. Millet kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini temenni ediyoruz. Muhalefetin uğradığı hezimetin şokundan çıkamadığını görüyoruz. AK Parti'nin kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. Gazi'nin 'Köylü milletin efendisidir' ifadesini görmezden geliyorlar. Bu millet sandıkta size en güzel cevabı veriyor.

"HAKARETE UĞRAMADIK TOPLUM KESİMİ BIRAKMADILAR"

14 Mayıs seçimlerin hıncını depremzedelerden çıkarmaya çalıştılar. Mehum Aşık Veysel'i kıyafeti sebebiyle Kızılay'a bile almayan zihniyetin hala varlığını sürdürmesi endişe vericidir. Bu çevrelerin her seçim yenilgisi sonrası nükseden seçmeni suçlama hastalığından kurtulmasını diliyoruz. Ülkedeki istikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması gerekmektedir. Bizim hükümet olarak bu konularda hiçbir zaafımız yoktur. Biz her türlü yapıcı eleştiriye açığız

"TÜRKİYE'Yİ DARBE MAHSÜLÜ ANAYASADAN HEP BİRLİKTE KURTARALIM"

Biz Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yapılacak katkıya destek vermeye hazırız. Türkiye'nin standartlarını yükseltecek adımları hep beraber atalım diyorum. Türkiye'yi darbe mahsülü anayasadan hep birlikte kurtaralım diyoruz. Türkiye artık bunu gerçekleştirecek siyasi atmosfere kavuşmuştur. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz.

"TEMMUZ AYI ENGELLİ VE ENGELLİ YAKINI AYLIĞI İLE YAŞLI AYLIKLARININ ÖDEMESİNİ ERKENE ALIYORUZ"

Geçen hafta emekli ve çiftçilerimizle ilgili müjdeleri paylaşmıştım. Bundan sonra da üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. İşte aramızdaki fark bu. Emeklilerimiz enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz. Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başladı. İnşallah tüm tarafların içine sinecek bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Bakan arkadaşlarımızdan kısa, orta ve uzun vadeli planlarını dinleme fırsatı bulduk.

"KİME NEYİ TAAHHÜT ETMİŞSEK HEPSİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Merkez Bankası'ndan BDDK'ya kadar alanında uzman isimleri atadık. Türkiye Yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Beyi hükümet programımızı hazırlama konusunda görevlendirdik. Bol keseden vaat dağıtıp milletten yetki alınca bunları unutanlardan olmadık. Milletimize verdiğimiz tüm sözler yerine getirmekte kararlıyız. Kime neyi taahhüt etmişsek hepsini gerçeğe dönüştüreceğiz.

"11 YERİ DAHA SANAYİ SAHASI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

Deprem bölgesindeki 11 ilimizin alt yapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz, kulağımız ve gönlümüz her zaman bölgedeki kardeşlerimizledir. Bugüne kadar 61 milyar lirayı buluyor toplan nakti yardımlar. Depremzedelerimizi bir an önce yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Depremde zarar gören organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, fabrikaların hasar tespit çalışmalarını zaten tamamlamıştık. İş dünyamıza yönelik destekleri arttırmıştı. Yayımlaığımız kararname ile 11 yeri daha sanayi sahası olarak ilan ediyoruz. Biz afetzedelerimizi kesinlikle sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız.