Başkan Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü kutladı. Erdoğan, mesajında, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/FClA56D1Ss — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 15, 2023