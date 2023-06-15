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Başkan Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü kutladı. Erdoğan, mesajında, "Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" dedi.

15.06.2023, 13:31

Başkan Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü kutladı. Erdoğan, mesajında, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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