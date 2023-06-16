Bahçeli’nin ’yüz il bin ilçe’ teklifine yeşil ışık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle daha önce de "100 il, bin ilçe" teklifinde bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı'nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılması daha uygun olarak konuşuluyor.

KÜSKÜNLÜK OLUŞMASIN DİYE...

'Yerel Yönetimler Yasası'nı ele alırken, AK Parti bu konu üzerine mesai harcanmıştı. Seçim yoğunluğundan dolayı bu konuyla alakalı bir olgunlaşma gerçekleşmemişti. Türkiye'de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok belde var. İl ve ilçe olmak isteyen şehirlerdeki bu beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için bu süreç seçim sonrasına bırakılmıştı. AK Parti MYK'sında da bu konu gündeme gelmiş ve bazı çalışmalar yapılmıştı. Ve bu düzenleme için kriterlerin belirlenmesi hususunda bir çalışma yapılması gündeme gelmişti. Çünkü bu kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı da azaltacağı düşünülmüştü.

CUMHUR İTTİFAKI MASAYA YATIRABİLİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı'nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı konuşulmuştu.

İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER

İlçelerin il olabilmesi için belli kriterler gerekiyor. O kriterlerden biri de il olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin olması gerekiyor. Aynı zamanda il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması şartlar arasında. Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi 8 alanda kriterleri sağlayan ilçeler il olma hakkına sahip olabiliyor. Son verilere göre ise bu kriterleri Antalya'nın Alanya, Mersin'in Tarsus, Bursa'nın İnegöl, Tekirdağ'ın Çorlu, Antalya'nın Manavgat, Ordu'nun Ünye, Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Fethiye, Mardin'in Midyat, Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Erçiş ilçeleri sağlıyor.