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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA

16.06.2023, 12:36

Başkan Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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