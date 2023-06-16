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Başkan Erdoğan'dan karne dağıtım töreninde önemli mesajlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'ndeki karne dağıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

16.06.2023, 15:10 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023, 15:21

Başkan Erdoğan’dan karne dağıtım töreninde önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Mevcut derslik sayımızı iki katına çıkararak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklarına öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerini ücretsiz karşılayarak evlatlarımızın kaliteli eğitim alması yolunda ne varsa çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik.

Sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projeleri yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

Okulları yazın pırıl pırıl yaparak inşallah yeni döneme hazır hale getireceğiz.

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