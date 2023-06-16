FETÖ’den aranan 6 kişi yelkenlide yakalandı

İZMİR'İN Urla ilçesi açıklarında, FETÖ soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi. Teknede yakalanan 8 kişi jandarma ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

FETÖ'CÜ KAÇIRAN FİDYE ÇETESİNE HAPİS CEZASI

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde FETÖ'den aranan A.Ö'yü (37) 2 milyon dolarlık fidye için kaçırdıklarını söyleyerek, A.Ö'nün ailesini dolandırmaya çalışan 5 kişilik çeteye hapis cezası verildi. Yargılamaları Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 5 sanık, mahkemede yaptıkları savunmada aileye yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Yapılan yargılama sonrası mahkeme H.A, M.G, M.D. ile N.B. ve T.G'ye, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık teşebbüsünde bulundukları gerekçesi ile 4'er yıl 6'şar ay 18'er bin TL de adli para cezası verdi.