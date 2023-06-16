Kemal Bey köylü milletin efendisidir

28 Mayıs 2023 gecesi seçim sonuçları çıkınca hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam 12 gün CHP'deki odasında kayboldu, ortaya çıkmadı. 12 gün bir seçim sonucu analizi yapmak, etraflıca düşünmek, ortaya çıkan rakamları değerlendirmek, stratejik düşünce merkezleri ile fikir teatisinde bulunmak için yeterli bir süre. Elbette seçimin üzerinden geçen 12 günden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceklerinin çok önemi vardı. 12 gün içinde "istifa eder mi, etmez mi, koltuğa yapışır mı, CHP içindeki çıkışlardan etkilenir mi" merakı vardı. 12 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu yandaş medyasının bir TV kanalına çıktı. Öyle laflar etti ki, tam bir kakafoni. Kafa karışıklığı içindeydi ve bazı sözleri dipsiz, anlamsızdı.

'HATALI OLAN BİZ DEĞİLİZ'

Bir lafı var ki, evlere şenlik. Diyor ki Kılıçdaroğlu: "Hatalı olan biz değiliz. Kırsal kesim bize oy vermedi. Erdoğan, 500'er lira dağıttı, bu yüzden oy vermediler." Kazanamamanın sorumlusu olarak kırsal kesim vatandaşlarımızın yani çoğunluğu köylü olan vatandaşlarımızın yanlış tercihte bulunmasını gösteriyor. Kemal Bey'e hatırlatırız. Bugün savurduğunuz, antiemperyalist yönden kopardığınız CHP'nin kurucusu Atatürk'e ihanet ediyorsunuz. Atatürk'ün, 'Köylü milletin efendisidir' sözlerini size hatırlatmak borcumuz. Kılıçdaroğlu, neticeleri köylülere bağlıyor, bunlara verilen 500'er TL ile sonuca ulaşıldığını utanmadan iddia ediyor. Kemal Bey, CHP'den Atatürkçülerin tasfiye edilmesinden, Atatürk'ün derinlikli sözlerini anlamıyor. Fakat aslında Türk milletini de tanımaması daha büyük fikri ifade ediyor.

'TÜKENMİŞLİĞİN DANİSKASI'

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizi tanımayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ruh halini çok anlamlı bir şekilde ortaya koydu. Erdoğan, "Ne diyor, 'kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı.' Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır. Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak" dedi. "Partinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal köylü milletin efendisidir demedi mi?" diye soran Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kılıçdaroğlu teşhisini çok veciz yapıyor: "Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil, göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek. Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallamayacak. Vatandaşı kimse köylü cahil diye tahkim edemeyecek. Bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak."

14-28 MAYIS'IN DERİNLİĞİ

Aziz milletimiz verdiği oylarla CHP zihniyetini sandığa gömdü. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun aziz Azerbaycan'ı, Zengezur Koridoru'nu iptal etmesine, Mavi Vatan, Karabağ, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak politikalarında milletimizin çıkarlarının karşısında konumlanmasına, PKK/YPG/HDP/

YSP ve diğer terör örgütleriyle tehlikeli ilişkiler içine girmesine, ikinci turda bu eğilimini örtmek için çakma milliyetçilik çıkışları yapmasına, hayali vaatlerde bulunmasına, 7'li ucube yönetim modeline, emperyalist Batı ülkelerinden gözünü ayıramamasına, bağımsız Türkiye hedefinden sapmasına, milli ve yerli düşünceye ters tavırlar içinde bulunulmasına, SİHAfüze- uçak-uçak gemisi gibi milli savunma ataklarına karşı tavır gösterilmesine, Amerika-İngiltere'de kapalı kapılar ardında yapılan temaslarda ne karşılığı ne verildiğinden rahatsız olduğunu gördü. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının samimi olmadığına karar verdi. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı siyasi partilerine, 28 Mayıs'ta da CHP zihniyetinin temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu'na tavrını koydu.

SONUÇ

CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan, milli ve yerli muhalefet ihtiyacını çok veciz ortaya koydu. CHP böyle siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez. Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu iddia eden CHP'nin cumhurla, halkla barışması gerekiyor. CHP milli iradeyle sulh ilan etmediği takdirde yapacağı hamlelerin tamamı birer göz boyamadan ibaret kalacaktır. Biz ülkemizdeki muhalefetin kendini yenileyerek Türkiye Yüzyılı'na ayak uydurmasını samimiyetle istiyoruz.