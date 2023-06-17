Bodrum, beyaz gece’de tek yürek oldu

Bodrum Sağlık Vakfı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Beyaz Gece'ye aralarında yerel yönetim, iş, sanat ve siyaset dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı yüzlerce davetli katıldı. Bodrum Sağlık Vakfı'nda eğitim gören dezavantajlı öğrenciler yararına, ENVY Night Life'da düzenlenen gecenin tüm biletleri hayırseverler tarafından alınırken, gecede toplanan bağış da öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyonunda kullanılacak. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı gecenin açılış konuşmasını Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban gerçekleştirdi. 27 yıldır Bodrum'un en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan vakfın birbirinden özel projelere imza atmasını vakıf dostlarına borçlu olduğunu kaydeden Balaban, "Bu anlamlı gecenin gerçekleşmesine destek olan tüm sponsorlarımıza da gönülden teşekkür ederiz" diye konuştu. Alp Kırşan'ın sunumlarıyla renklenen Beyaz Gece'nin ana sponsoru Borusan olurken, vakfın daimi destekçileri Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası da gecenin organize edilmesinde önemli katkılar sundu.

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