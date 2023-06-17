  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İstanbul için Erdoğan sözü

İstanbul için Erdoğan sözü

17.6.2023

Gazete

İstanbul için Erdoğan sözü

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Vaniköy Camii'nin restorasyon sonrası ibadete açılış programına katıldı. Erdoğan, "Ecdad yadigarı eserlerimizi korumayı, köklerimizi muhafaza bakımından gerekli görüyorum. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak İstanbul'u içine sürüklendiği bu Fetret Devri'nden çıkaracağız" dedi.

Erdoğan, "Bu nadide eseri şehre vefa misyonuyla yeniden ihya etmek için harekete geçtik. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ve Kalyon Vakfı arasında bir protokol imzalandı. Kalyon Vakfı camimizi aslına uygun olarak şehrimize kazandırmak amacıyla kolları sıvadı ve bu eser vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA