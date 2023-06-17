İstanbul için Erdoğan sözü

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Vaniköy Camii'nin restorasyon sonrası ibadete açılış programına katıldı. Erdoğan, "Ecdad yadigarı eserlerimizi korumayı, köklerimizi muhafaza bakımından gerekli görüyorum. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak İstanbul'u içine sürüklendiği bu Fetret Devri'nden çıkaracağız" dedi.

Erdoğan, "Bu nadide eseri şehre vefa misyonuyla yeniden ihya etmek için harekete geçtik. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ve Kalyon Vakfı arasında bir protokol imzalandı. Kalyon Vakfı camimizi aslına uygun olarak şehrimize kazandırmak amacıyla kolları sıvadı ve bu eser vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu" diye konuştu.