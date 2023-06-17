Mali müşavirler Ata’nın huzurunda buluştu

İzmir, Bursa ve Balıkesir Oda Başkanları, Yönetim Kurulu ve üyeleri, mesleğin yasal statüye kavuştuğu 13 Haziran Mali Müşavirler Meslek Günü'nü kutlamak için Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda buluştu. Camialarının, 125 bini aşkın meslektaş ve 20 bin aday meslek mensubundan oluştuğunu belirten İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Davudoğlu, sorunların çözümü için güçbirliği ile hareket ettiklerini söyledi. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler'in ülke ekonomisi için önemli olduğuna dikkat çeken Davudoğlu, "Meslektaşlarımız ekonomimiz için çok önemli bir fonksiyon icra etmekte, ekonomik faaliyetleri finansal veriler aracılığıyla yönlendirmektedirler. Ağırlıklı olarak ekonomik kalkınmanın lokomotifi durumundaki KOBİ'lere hizmet sunmaktadırlar" diye konuştu.

"YASAMIZ GÜNCELLENMELİ"

Ertuğrul Davudoğlu, "Mali müşavirlerin mesleki ve örgütsel sorunlarını çözmenin veya iyileştirmenin en önemli, hatta birinci yolu meslek yasamızı günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemektir. Tüm sorunlarımızın gelip düğümlendiği yer 34 yıl önceki şartlara göre hazırlanan ve artık güncelliğini yitirmiş meslek yasamızdır. Bizler İzmir, Bursa ve Balıkesir Oda Başkanları, Yönetim Kurulu ve Kurul üyeleri olarak yasanın günümüz ihtiyaçlarına göre yenilenmesi için Ankara'da Anıtkabirde buluştuk" ifadelerini kullandı.