MLKP’nin Suriye sorumlusu etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) sözde Suriye sorumlularından olan ve terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan, 'Yılmaz Behrareş' kod adlı Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜTÜN 3'ÜNCÜ ADAMI

Alınan bilgiye göre, 2000 yılından itibaren MLKP'nin Türkiye'deki silahlı örgütü olan Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK) sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve PKK ile yakın ilişki içinde bulunan Ocaklı, 2014 yılının Kasım ayında Irak/Kandil Alanı'na geçti.

Ardından 2015 yılında Suriye/ Ras-El Ayn bölgesinde faaliyet yürütmeye başlayan ve 2018 yılının Nisan ayından itibaren Türkiye-Suriye arasındaki illegal geçişlerden sorumlu olan terörist Ocaklı, MLKP Suriye eski sorumlusu 'Baran' kod adlı Bayram Namaz'ın sağ kolu ve örgütün Suriye'deki 3'üncü adamı konumunda yer aldı.

EYLEMLERDEN SORUMLU

Geçmişte MLKP adına Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa'daki cezaevi saldırısı da dahil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize etmişti.