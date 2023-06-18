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YKS ilk oturumu yapıldı

18.6.2023

Gazete

YKS ilk oturumu yapıldı
Türkiye genelinde dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 10.15'te başladı ve 13.00 itibarıyla sona erdi. Saat 10.15 itibariyle başlayan sınava baz adaylar son anda yetişirken, bazı adaylar da geç kaldıkları için salona alınmadı. TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

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