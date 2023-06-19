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Haberler Gündem Kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı

Kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı

19.6.2023

Gazete

Kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı
Sağlık Bakanlığı daha önce 30 Haziran 2023'e kadar uzattığı raporları yayımladığı duyuruyla hayati öneme haiz bazı ilaçlar için 31 Aralık 2023'e kadar uzattığını açıkladı. Rapor sürelerinin uzatılmasıyla hastanelerdeki yoğunluğun azalacağını vurgulayan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "SGK tarafından da kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor. Bakanlığının aldığı kararı SGK'nın sisteme ivedilikle işlemesini herhangi bir sorun yaşanmaması adına talep ediyoruz" dedi.
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