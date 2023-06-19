MEB açıkladı! Bursluluk sınavı başvuru süresi uzatıldı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için son başvuru ve onay tarihi 16 Haziran olarak belirtilmişti. MEB tarafından yapılan yeni açıklamada başvuruların 21 Haziran'a, onay süresinin ise 22 Haziran saat 17.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

Sınava başvuru işlemleri yurt içindeki öğrenciler ve yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için e-okul.meb.gov.tr internet adresinden alınacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği üzerinden başvuru yapabilecek.

SONUÇLAR 22 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. Diğer yandan bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi deprem bölgesine ayrılacak. Sınav, 3 Eylül'de saat 10.00'da başlayacak.