‘FETÖ ile ilgili kritik bilgilere ulaştık’

AK Parti MKYK toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Her toplantının ilk maddesinin deprem bölgesindeki vatandaşlar olduğunu söyleyen Çelik, "Şehirlerimizi daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bilimin öncülüğünde siyasi irade bütün çalışmaları yürütmektedir" dedi.

'YASALAR UYGULANMALI'

TERÖR örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamasında, "Topraklarımıza yönelik saldırıları engellemeyi sürdüreceğiz. FETÖ ile ilgili yeni bir aşama elde edecek bilgilere de ulaşıldı. PKK'lı teröristlerin yapmış olduğu eylemler kabul edilemez. Teröre karşı yasa çıkarılması yeterli değil, uygulanması da lazım" dedi. Çelik, uluslararası kuruluşların Diyarbakır annelerini görmezden geldiğinin de altını çizdi.

'KİRALARI TAKİP EDİYORUZ'

ENFLASYONLA mücadelenin sürdüğünü belirten Çelik, "Vatandaşlarımız müsterih olsun; kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz, mücadelemizi ivmesini artırarak ve etkisini geliştirerek devam ettireceğiz" diye konuştu.

"KIBRIS TÜRK'Ü AZINLIK DEĞİLDİR"

KIBRIS meseli hakkında da açıklama yapan Çelik, "Kıbrıs Türk'ü azınlık değildir. ABD ve Avrupa Birliği'nin Rumlarla birtakım tatbikatlar yaparak, onlara birtakım silahlı kabiliyetler kazandırarak süreci zehirleyen tutumlarından vazgeçmesi gerekir. Bunların hiçbiri, Ada'daki çözüme fayda sağlamaz. Bunların hiçbiri oradaki iki egemen devlet olduğu gerçeğini değiştiremez. Son dönemde ABD ve AB'nin yaklaşımlarının hiç olumlu olmadığını gördük" dedi.