Milyonların gözü bu hafta Meclis’te

MİLYONLARI ilgilendiren düzenlemeler Kurban Bayramı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ele alınacak. Kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme konuları gündemde olacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için gerekli yasal düzenleme de Meclis'in gündemine taşınacak. Önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek teklifin Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KÜRSÜDE

MECLİS'TE bugün ve yarın grup toplantıları yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. dönemin ilk grup toplantısında kürsüde olacak. AK Parti grup toplantısı yarın yapılacak. Meclis'te geçen hafta divan belirlendi ve komisyonlarda seçimler yapıldı. Yarın Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda 28. Dönem birinci devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak. İhtisas komisyonları Genel Kurul'daki bağımsız üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.