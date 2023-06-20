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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Son dakika haberi... Asgari ücret 3. toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleşti. Yeni asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla 8.506 TL'den net 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'dan yeni asgari ücretin belli olmasının ardından ilk açıklama geldi.

20.06.2023, 12:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023, 12:14

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Asgari ücret desteği ise 500 lira oldu.

Başkan Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.

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