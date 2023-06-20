TBMM’de MHP grup toplantısı! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

İyiliğe karşı iyilik adalettir, iyiliğe karşı kötülük cinayettir, kötülüğe karşı iyilik ihsandır. İnsanlığın en büyük derecesidir.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın koçbaşı gençlerimizdir. Teknolojik gelişmelerin boyutu nereye ulaşırsa ulaşsın, sahip olduğu beşeri cevherin adı Türk gençliğidir. Üstelik alfabenin hiçbir harfiyle sınırlandırılamaz.

O gençliktir ki; kim var diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen bir gençliktir.

"ÜNİVERSİTE SINAVINI GENİŞ MUTABAKATLA KALDIRALIM"

Ümit ediyorum ki geniş bir mutabakat sağlayarak üniversite sınavını kaldıracağımız günler uzak değildir.

SEÇİM SONUÇLARI

Parti olarak seçim sonuçlarını değerlendirdik. Stratejik hedeflere ulaşmanın memnuniyeti dile getirilmiştir. Parti olarak rehavete kapılamayız. Hız kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Zaman, çalışma zamanıdır. Bir günümüzün diğeriyle aynı olmamasına özellikle dikkat ve özen gösteriyoruz.

Türkiye'mize nefes aldırmak, iç ve dış kaynaklı sorunları çözmek, milletimizi hak ettiği mevkilere çıkarmak asıl gayemizdir. Bu itibarla siyasi mücadelemizi şevkle sürdürmek zorundayız.

Birinci stratejik hedefimiz mevcut belediye başkanlarımızı muhafaza ederek yenilerini eklemektir. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyeleri olmak üzere diğer tüm büyükşehir belediyelerinin, il ve ilçe belediyelerinin Türkiye'nin yükselen itibarına müzahir şekilde yönetilmesi tarihi önemdedir. Belediyecilik bir sevda yönetimidir.

İstanbul 5 yılını kaybetmiştir. Aynı durum Ankara, Antalya, Mersin, Antalya, Hatay, Tekirdağ büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir. Türk milleti, mahalli iradelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır. Allah'ın izniyle CHP'nin ve diğer zillet partilerinin yönetimi altındaki partilerin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına hep birlikte şahit olacağız.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Yeni bir Anayasa ülkemize kazandırılmalıdır. Her milletvekili, yaptıkları kadar yapamadıklarından da sorumlu olacaktır.

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENEN FAİZ KARARI

Son günlerde politika faizini yükseltme beklentisini artırmak için iç ve dış lobilerin aktif olduğu görülmektedir. MHP'nin faize bakışı değişmemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik refahı için kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır.

"YENİ BABACAN VAKASI"

Muhalefet partilerinin beyhude çırpınışları, ekonomideki temelsiz iddiaları faydasız ve sonuçsuzdur. Artık görülmüştür ki muhalefet partilerinden hiçbir yol olamaz.

Bunlar dün de bugün de yarın da asla güven vermeyen siyaset simsarlarıdır. Milletvekili olduğu partisinin Cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini pişkince açıklayanların, bu ahlaki yarılması bizim sorunumuz değilse de yeni bir Babacan vakasını Türk siyasetinin hak etmediğini söylemek sorumluluğumuzdur. Batık gemiyi ilk terk edenler korsanlardır. Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul saltanatından nasıl çıkacağı da merak konusudur.