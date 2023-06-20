Yeni dönemin önceliği hudut güvenliği olacak

TÜRKİYE'NİN yeni yüzyılında "hudut güvenliği" öncelik olacak. Son dönemde Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen göçmen sayısında artış yaşanırken, bu kişilerin birçoğunun Türkiye değil, Libya ve Mısır üzerinden Yunan topraklarına girdiği tespit edildi. Türk yetkililer, Ege Denizi'nde yeni insani dramların yaşanmaması için çaba gösterirken, kara ve deniz sınırlarında da kuş uçurtulmuyor. 9-15 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı, 2 bin 253 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Hudut güvenliğimiz alınmış mevcut tedbirleri her geçen gün geliştirilmesi suretiyle en üst düzeyde sürdürülmeye devam edecektir" sözleriyle bu konuda atılacak yeni adımlara işaret etti.

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