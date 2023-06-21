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Haberler Gündem Titanik'e giderken kaybolan denizaltında sadece 96 saatlik oksijen varmış

Titanik'e giderken kaybolan denizaltında sadece 96 saatlik oksijen varmış

Araştırmacı ve turistlerden oluşan 5 kişilik ekibi taşıyan su altı aracı, 18 Haziran’dan bu yana kayıp.

21.6.2023

Gazete

Titanik’e giderken kaybolan denizaltında sadece 96 saatlik oksijen varmış

TİTANİK'İN Atlantik Okyanusu'ndaki enkazına araştırmacı ve turist taşıyan su altı aracının içindeki 5 kişiyle birlikte 18 Haziran Pazar günü kaybolmasının ardından ABD'li ve Kanadalı sahil güvenlik ekiplerinin deniz altından sonarla ve havadan uçaklarla arama çalışmaları devam ediyor. Aracın maksimum 96 saatlik oksijeni olduğu ifade edildi.

KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

Denizaltı araştırma ve keşif çalışmaları yürüten OceanGate şirketinin sahip olduğu Titan adlı su altı aracı, içindeki 5 kişiyle birlikte 18 Haziran Pazar günü Kanada kıyısına yaklaşık 600 km uzaklıkta olan Titanik'in enkazına giderken yola çıktıktan yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra iletişimi kopmuş ve araç kaybolmuştu. Aracın içindeki 5 kişilik ekibin kimliği ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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