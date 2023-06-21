Yeni dönem kira düzenlemesinde neler olacak? İşte 5 soruda merak edilenler...

Son yıllarda milyonlarca kişinin ortak sorunu hızla artan ve artık çoğu maaşı aşan kira bedelleri oldu. Yeni kiraya çıkacaklar bütçesine göre seçenek bulamazken, kiracılar ev sahiplerinin zam baskısıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Yaşanan kira krizi nedeniyle geçen yıl yasal düzenlemeye gidildi ve kira artışına bir yıl süreyle yüzde 25 zam sınırı getirildi. Uygulamanın sona ermesine sayılı günler kala Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sürecinin uzatılacağını açıkladı. Peki yeni dönemde ev sahibi ve kiracıların yasal hakları neler? İşte 5 soruda merak edilenler...