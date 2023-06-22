FETÖ’den aranan şüpheli yüz tanıma sistemi ile yakalandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 16 Haziran'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheliye yönelik, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 28'i gözaltına alınırken 5 kişi hakkında ise arama kararı çıkarıldı.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

OPERASYONDAN bir gün sonra İstanbul Havalimanı'na gelen ve yurt dışına çıkmak isteyen FETÖ şüphelisi, pasaport kontrol noktasında yüz tanıma sistemine kaydının düşmesi nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliyle birlikte emniyette sorgulamaları tamamlanan 29 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 26 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.