‘Bir şehir sadece inşaatla değil insanla ayakta kalır’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem bölgesinde yer alan Hatay ve Adıyaman'daydı. Adıyaman'da ziyaretlerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu kadar yıkıcı bir depremin hızlı bir şekilde toparlanmasında gösterilen başarı nedeniyle Türkiye'nin örnek bir ülke olarak takdir edildiğini kaydetti. Adıyaman'da hayatın yeniden normale dönmeye başladığını anlatan Bolat, şartların iyileşmesi için çaba sarf ettiklerine değindi.

'HEPSİ BİRLİKTE GİTMELİ'

Ekonominin yeniden hızla deprem öncesi canlılığına kavuşmasını hedeflediklerini dile getiren Bolat, "İş dünyası anlamında baktığımızda bir şehrin ayakta kalması sadece inşaat yapmakla olmaz. Orada insanın ayakta kalması lazım aynı zamanda. İnsanın ayakta kalması için de ekonomik faaliyetlerin canlanması ve ticari hayatın canlanması, sanayi hayatı büyük önem taşıyor. Tarım sektörünün canlanması büyük önem taşıyor. Sosyal hayatın, kültürel hayatın canlanması büyük önem taşıyor. Hepsi birden fiziki ihya çalışmalarıyla birebir gitmesi lazım" diye konuştu.

FİNANSAL DESTEK PAKETLERİ

Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamda da hükümetimiz ilk andan itibaren vergi borçlarının ertelenmesi, sigorta borçlarının ertelenmesi, elektrik faturalarının gönderilmemesi, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kredi borçlarının silinmesi, vergi borçlarının silinmesi ve küçük sanayicilere, esnafa yönelik gerek esnaf kefaret kooperatifleri üzerinden gerekse kamu bankaları üzerinden yoğun bir şekilde finansal destek paketleri de açıkladı ve sundu. Bu anlamda ekonominin yeniden hızla deprem öncesi canlılığına kavuşması hedefleniyor."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Antakya ilçesinde AFAD Kriz Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi olarak sayın Cumhurbaşkanımızın bütün kabine toplantılarında ve bütün özel görüşmelerinde bize verdiği talimat özellikle depremle ilgili deprem bölgelerinde bu inşa ve ihya faaliyetlerinin hayatın tekrar normalleşmesi faaliyetlerinin büyük bir gayretle üzerine gitmek ve büyük bir gayretle bu faaliyetleri yerine getirmek. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızla bu çabanın içerisindeyiz. Enerji sektöründe bütün vatandaşlarımızın kesintisiz enerjiye erişimi için, depremin olduğu günden bugüne kadar büyük bir gayret sarf ettik. Bundan sonra da yine şehirlerimizin yeniden inşasında, yeni kurulacak sahalarda ve yeni inşaat alanlarında, toplu konut alanlarında bu faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

30 KİŞİLİK KOORDİNASYON EKİBİ

Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri Eylül ayına kadar almış olacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak geldiğimiz noktayı buradaki arkadaşlarımızla tek tek okul bazlı, ilçe bazlı analiz edeceğiz. Ortaya çıkan eksiklikleri gidermek için neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bakanlıkta sırf bu bölgeyle ilgilenmek üzere otuz kişilik bir koordinasyon ekibi oluşturduk" dedi.