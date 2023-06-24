MİT’ten üst düzeye nokta operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin Kamışlı kentinde etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/ KCK'nın karar alma ve talimat verme konusunda en üst organı 'yürütme konseyi'ni öncelikli hedef olarak belirledi. 'Esad Faraşin' veya geçmiş dönemde Avrupa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için 'Esad Avrupa' kod isimlerini kullanan Abdurrahman Çadırcı, MİT tarafından hedef listesine alındı.

AJAN YERLEŞTİRİLDİ

MİT, örgüt içindeki kaynaklarından terörist Çadırcı'nın Suriye'de bulunduğunu öğrendi ve saha ajanlarıyla kapsamlı planlama yaptı. Yerel halkın ve gençlerin, örgüte katılımına ikna edilebilmesi için ideolojik çalışmaları önemsediği bilinen Çadırcı'nın çevresine ajanlar yerleştirildi. Sahadaki ajanlardan alınan günlük raporlar doğrultusunda operasyon hazırlıkları tamamlandı. Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen operasyonla Abdurrahman Çadırcı, etkisiz hale getirildi.

Abdurrahman Çadırcı, 2018 yılından bu yana KCK sözde yürütme konseyi üyesi olarak faaliyet yürütüyordu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

PKK/KCK'nın kuruluşundan itibaren faaliyet yürüten terörist Çadırcı, 1997-1999 döneminde Avrupa'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 1997 yılında sözde 'sürgünde Kürt parlamentosu' üyesi olarak Almanya/Frankfurt'ta bulundu ve 1999 yılında sözde parlamentonun başkan yardımcısı oldu. 2000 yılında Irak/ Kandil'de sözde 'basın akademisi' sorumlusu oldu. Aynı zamanda sözde 'Kürdistan ulusal kurtuluş cephesi' temsilciliğine getirildi. 2001 yılından itibaren Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çadırcı, 2002 itibarıyla sözde 'kuzey Kürdistan ulusal platformu' sözcüsü olarak faaliyet yürüttü. 2003 yılında örgütün Almanya sorumluluğuna getirildi. Çadırcı, 2015 yılında KCK sözde merkez komite üyesi oldu ve 2018 yılından itibaren KCK sözde yürütme konseyi üyesi olarak faaliyet yürüttü.

4 TERÖRİST TESLİM OLDU

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristin Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.