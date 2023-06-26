  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik

Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik

Başkan Erdoğan CEV Avrupa Altın Ligi'nde üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti. Erdoğan "Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Filenin Efeleri’ne tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CEV Avrupa Altın Ligi'nde üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, "Filenin Efeleri"ni yürekten tebrik ediyorum."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA