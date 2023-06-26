Başkan Erdoğan’dan Filenin Efeleri’ne tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CEV Avrupa Altın Ligi'nde üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, "Filenin Efeleri"ni yürekten tebrik ediyorum."
CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, "Filenin Efeleri"ni yürekten tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 pic.twitter.com/oZ5qjT2is6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2023