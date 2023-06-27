Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz" dedi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Mübarek Kurban Bayramı'nızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı özellikle kurban ibadeti ile paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır.

"650 BİN DEPREM KONUTUNU TAMAMLAMAKTA KARARLIYIZ"

6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibarıyla peyder pey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız.

"SEÇİMLERİN KAZANANI TARTIŞMASIZ BİR ŞEKİLDE TÜM TÜRKİYE'DİR"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz. Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle 2 bayram arasında bizlere 2 demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Türkiye en kritik seçimlerinden birini demokrasi şöleni içerisinde yüzde 90'a varan rekor katılım oranı ile bütün dünyada gıpta ile izlenen bir atmosferde hamdolsun başarıyla gerçekleştirmiştir. Seçimlerin kazananı tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşı ile tüm Türkiye'dir. Ülkemiz aynı zamanda hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir 5 sene daha kazanmıştır. Biz de milletimizin güvenine layık olabilmek adına kabinemiz ve ittifak ortaklarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız.

29 Mayıs sabahı itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı'mızı bir hayal olmaktan çıkarıp Allah'ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Amacımız milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde cumhuriyetimizin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık, kadromuzu oluşturduk, hedeflerimizi belirledik. İnşallah milletimizin çizdiği istikamette yürüyerek Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca yine aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetimizden asla taviz vermeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Hac farizasını yerine getirme niyetiyle şu an kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Kurban Bayramı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun.