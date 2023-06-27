İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşında Soyer safını belli etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gelişmeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in açıklamalarını değerlendirdi. Soyer, "Genel Başkan açıkladı, 'kaptan olarak gemiyi limana kadar götürmek benim sorumluluğumdur' dedi, ben bundan yerel seçime kadar görevinin başında kalacağını ifade ettiğini anlıyorum, ben bunu doğru buluyorum. 2019'da kazanan Kemal Bey'in stratejisiydi, ben yine yerele onun stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Değişime ilişkin konuşan Soyer, "Bu değişim 100 yıllık bir partinin 8 ayda altından kalkacak bir değişim değil. Hem içerik hem yöntem değişmeli, bu da uzun soluklu bir şey" ifadelerini kullandı.

'AKLIMDA BİR DEĞİŞİM VAR'

Başkan Tunç Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir değişim var benim aklımda ama bunun için vakit olmayabilir bu 8 aylık süreçte. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde 2024 seçimlerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum."