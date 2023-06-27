Yerel seçimlerde her il için ayrı beyanname

AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kurmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde yerel seçimlerin yol haritası da şekillenmeye başladı. Öncelikle partinin strateji ekibi yenilendi. Ekip öncekine oranlara daha geniş tutuldu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlığını yapacağı yeni ekip seçime kadar haftalık toplanıp adaylar ve kampanya ile ilgili kararlar alacak. AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kurmaya hazırlanıyor. Buna göre yerel seçimlerde tek bir seçim beyannamesi yerine her il için ayrı seçim beyannamesi hazırlanacak. Her şehir için öncelikler belirlenecek. Öncelik büyükşehirlere verilecek. Örneğin, İstanbul'un bir mahallesine kadar yapılacaklar da bu beyannamede yer alacak.

CHP'NİN BOŞ VAATLERİ ANLATILACAK

İSTANBUL, Ankara, İzmir başta olmak üzere CHP'li belediyelerin karneleri çıkartılacak. Seçim vaatlerinden neleri yaptıkları, gerçekleşme oranları halka anlatılacak. İlk yapılan çalışmalara göre vaatlerin gerçekleşme oranı yüzde 5'i geçmiyor.

ZÜBEYDE YILMAZ