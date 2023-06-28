Uyuşturucu karteline dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından icra edilen operasyon kapsamında, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla'da, Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından Interpol kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı. İstanbul Emniyetimizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."