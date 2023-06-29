Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin teşkilatları ile bayramlaştı. Erdoğan'ın bayramlaşma konuşmasına İsveç'teki provokasyona gösterdiği tepki damga vurdu. Erdoğan, "Tahrik ve tehdit siyasetine asla müsaade etmeyeceğiz. Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONA ÇOK SERT SÖZLER: BATILI KİBİR ABİDELERİ...

Başkan Erdoğan, bayramlaşma programındaki konuşmasının hemen başında İsveç'teki skandal olaya değindi. Kur'an-ı Kerim'in polis korumasında yakılmasına ateş püsküren Erdoğan, " Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak. Tahrik ve tehdit siyasetine asla müsaade etmeyeceğiz. Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

"ATACAĞIMIZ ADIMLARI BELİRLEDİK"

Bayram, birliğimizi, muhabbetimizi kuvvetlendirmektir. Dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, gariplerin elinden tutulduğu, yetim ve öksüzlerin gözyaşlarının silindiği bu günlerde 85 milyon olarak millet varlığımızı daha da güçlendiriyoruz

Bayramları ruhuna, manasına uygun olarak ihya etmeye çalışan İstanbul teşkilatımızı özellikle kutluyorum. Bayramlar vesilesi ile bir kez daha geride bırakacağımız mirasın mal mülk değil ümmete ve insanlığa kazandırdığımız eserler olduğu şuuruna varıyoruz.

Deprem felaketiyle sarsılan ülkemiz için bu hasletler çok daha önemlidir. Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışmamızı göstermek, yaralarımızı sarmak için eşsiz fırsatlardır. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Sevdiklerini kaybetmenin acısıyla yürekleri yanan kardeşlerimize yalnız olmadıklarını özellikle bugünlerde hissettirmeliyiz. Bu anlayışla devletimizin ilgili tüm kurumlarının yanı sıra belediyelerimiz ve STK'larımızla depremzedelerimizin yanındayız.

Bir sonraki bayramı afetzede kardeşlerimizin yeni yuvalarının sıcaklığında geçirmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Toplam 650 bin deprem konutundan 319 bininin inşasını ilk bir sene içinde bitirerek inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bizden desteğini esirgemeyen, deprem bölgesiyle birlikte diğer illerimizi de kalkındırmanın gayretindeyiz.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hemen kolları sıvadık. Yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk.

Görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta ara ile yaptığımız kabine toplantılarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik.

"MEMUR MAAŞI DÜZENLEMESİ BAYRAMDAN SONRA MECLİS'TE ELE ALINACAK"

Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık. Memur maaş düzenlemesini bayram sonrası hızlıca gündemimize alacaK, Meclis'e sunacağız.

"HATALARINDAN DERS ÇIKARMIYORLAR"

Bunların ülkeyi yönetebileceği kadrolarının da kapasitelerinin de olmadığı anlaşılmıştır. Muhalefet cenahında hatalardan ders çıkarma yoktur.

Ülke ve millet düşmanları ile aralarına mesafe koyma noktasına hiçbir adım atmıyorlar. Bölücü örgüt elebaşının övülmesine kadar sahip çıkıyorlar. Bu ülkede ne yapılacaksa yine bizler yapacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme görevi bizlerin omuzlarındadır. Ülkemizi asırlık hayallerle buluşturma mesuliyeti bizim omuzlarımızdadır.

Enflasyondan, vatandaşın lokmasına el uzatan aç gözlülere kadar ne kadar sorun varsa çözümün adresi biziz. Terör belasını bitirecek iradenin adresi biziz.

İSTANBUL'DA KAPISI ÇALINMADIK KİMSEYİ BIRAKMAYACAĞIZ

Hiçbirimizin zafer sarhoşluğuna kapılma hakkı yok. Tepeden bakma bizim partimizde yer bulamaz. Bize yakışan tevazudur.Anlayıştır, hoşgörüdür. 21 yıllık tecrübeyi ilk günkü heyecanla birleştirerek hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Bize bir adım atana biz koşarak gideceğiz. İstanbul'da kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik kimseyi bırakmayacağız.

Buradaki eksiklikleri gidermemiz lazım. Ülkemizin aydınlık geleceği için hep birlikte daha çok çalışacağız. Mahalli seçimlere sizden daha sıkı hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul'u esir alanların verdiği zararları gördükçe içimiz kan ağlıyor. Muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçeler de aynı şekilde kan kaybediyor. Vatandaşımız da bu kötü gidişatı görmekte.. Yerel seçimleri 30 yıl önceki seçimlerdeki gibi belediyecilikte yeni bir milat olacak. 94 ruhunu büyüterek fethet devrine son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana başta olmak üzere hizmetsizlik girdabındaki illeri hizmetle tanıştıracağız. AK Parti İstanbul tesşkılatındaki arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum. Kutsal topraklardaki kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum