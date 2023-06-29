  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Kamyonet üstünde taşınan boğa araçtan düştü

Kamyonet üstünde taşınan boğa araçtan düştü

Kamyonet üstünde taşınan boğa araçtan düştü
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine üzücü görüntüler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde kesim için kurban satış alanından kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınmak istedi. Boğazından kamyonete bağlı hayvan, aracın ilerlemesiyle ayağa kalkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kurbanlık kamyonetten aşağı düştü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA