‘Kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı yoluyla partisinin teşkilatları ile bayramlaştı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bayramın ilk günü mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında buna izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır" dedi.

"Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce öğreteceğiz" diyen Erdoğan, "Dünyanın dört bir köşesindeki 2 milyar Müslüman'ın kalbi aynı manevi iklimde huzur ve sükûn buluyor. Ancak İslam ve insanlık düşmanları, polis korumasında gerçekleştirdikleri provokasyonlarla bu iklime gölge düşürmeye çalışıyor" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız" dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışmamızı göstermek, yaralarımızı sarmak için eşsiz fırsatlardır. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Sevdiklerini kaybetmenin acısıyla yürekleri yanan kardeşlerimize yalnız olmadıklarını özellikle bugünlerde hissettirmeliyiz. Bu anlayışla devletimizin ilgili tüm kurumlarının yanı sıra belediyelerimiz ve STK'larımızla depremzedelerimizin yanındayız. Bir sonraki bayramı afetzede kardeşlerimizin yeni yuvalarının sıcaklığında geçirmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

İZMİR KAN KAYBEDİYOR

Açıklamalarında yerel seçimlere de değinen Başkan Erdoğan, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine sizden bu anlayışla şimdiden çok sıkı bir şekilde hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul'u son 4 yıldır esir alan algı belediyeciliğinin bu güzel şehrimize verdiği zararları gördükçe, hepimizin içi kan ağlıyor. İzmir'den Antalya'ya, Adana'dan Mersin'e, Ankara'ya, muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçelerimizde aynı zihniyetin elinde maalesef kan kaybediyor" diye konuştu.

'MEMUR MAŞLARI BAYRAMDAN SONRA ELE ALINACAK'

BAŞKAN Erdoğan, "Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık. Memur maaş düzenlemesini bayram sonrası hızlıca gündemimize alacak, Meclis'e sunacağız" diye konuştu.