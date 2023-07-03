Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. 9 günlük tatilin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tamamlanan toplantı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiriliyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

CANLI YAYIN

DEPREM BÖLGESİNDE VATANDAŞLARIMIIZI KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sandıktan milletten yediği tokadın acısını çıkartan faşist zihniyete rağmen oyların rengine bakmadan deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz.

"Bayramda özellikle depremzedeleri ihmal etmedik. Çok sayıda bakan deprem bölgesindeydi. Deprem bölgesine toplam 650 bin konut inşa edilecek. Ekim-Kasım ayından itibaren deprem konutlarının teslimatına başlıyoruz. Amacımız bu yıl 319 bin konutu teslim etmektir."

"(Deprem bölgesinde) Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu."

"İstanbul havalimanına bayramda günde ortalama bin 517 uçak iniş kalkış yaptı. 238 bin yolcu bu havalimanını kullandı."

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı seçildi. CHP Genel Başkanının 'Buraya uçak mı iner dediği?' diğer tüm ulaştırma projelerinde benzer başarıları yaşamanın gururunu yaşıyoruz.

31 MART SEÇİMLERİ MESAJI

Takoz siyasetinin nelere mal olabileceğini yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde bu zihniyeti sandığa gömen insanımızın 31 Mart 2024 seçimlerinde de bunlara geçit vermeyeceğine inanıyorum.

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı hepimizi öfkelendirmiştir. Bu sapkınlığın, bırakın fikir özgürlüğünü en temel insani değerlerle bağdaşması mümkün değildir. Bu nefret suçunun polis korumasında işlenmesi daha vahimdir.