Kılıçdaroğlu’nun VİP tatili isyan ettirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda soluğu Antalya Belek'te aldı. Kılıçdaroğlu'nun ailesiyle birlikte 5 gün konakladığı ultra lüks VIP villanın günlüğünün 316 bin lira olduğu ortaya çıktı. Seçim süreci boyunca mütevazı mutfağından açıklama yapıp, "Halk adamıyım" algısı yaratan Kılıçdaroğlu, daha önce de geceliği 100 bin liranın üzerindeki bir otelde konaklayarak rahatından taviz vermemişti.

Seçim süreci boyunca mütevazı mutfağından halka seslenen Kılıçdaroğlu'nun kamera arkasındaki lüks hayatı pes dedirtti. CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Benim için sürpriz değil. Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" dedi.