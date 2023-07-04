Maceracı Fransızı Türk denizciler kurtardı

137 gündür denizde olan ve yakın bir süre önce özel teknesiyle kaybolan Fransız maceracı Didier Bovard, Türk denizcilerin 6 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Geminin kaptanı Necati Doğan, "Tekneyi kurtarmamızı istediler. Amerikan Sahil Güvenliği'nden gelen mesajda şöyle diyordu, 'Porto Riko'nun 200 mil kuzeyinde bir tekne acil durumda sürükleniyor, hareket kabiliyeti yok, arkasından fırtına geliyor, fırtınaya kapılırsa kurtarılamaz, en yakın gemi sizsiniz, onu kurtarmanızı istiyoruz, şirketinizle iletişime geçtik.' Hemen, gerekli prosedürü başlattık, gemiyi oraya en hızlı ulaşacak rotaya çevirdik. 4 saatlik bir aramadan sonra, sadece parlayan bir ayna görüp ona doğru yöneldik. Islıkla adamı uyarıp, botun içine girmesini halat atarı fişekleyeceğimizi söyledik. Adam çok bitkin görünüyordu, hemen su, çikolata verdik" dedi. Gemide Türk denizcilerle poz veren Fransız maceracının ilk isteği ise asitli içecek oldu.

'FIRTINADAN KURTULAMAZ'

Kaptan Doğan şöyle konuştu: "24 Haziran Cumartesi sabahı saat 9.30'da şirketten bir telefon geldi ve, 'Yerel Ulaştırma Bakanlığı bizimle iletişime geçti. USCG Amerika Sahil Güvenliği size mesaj atacak, arama kurtarma çalışmasına katılacaksınız, mesajı alınca gerekli prosedürü başlatın' dediler. Sonra Amerika Sahil Güvenliği'nden mesaj geldi. 'Porto Riko'nun 200 mil kuzeyinde bir tekne acil durumda, sürükleniyor, hareket kabiliyeti yok, arkasından fırtına geliyor, fırtınaya kapılırsa kurtarılamaz ve en yakın gemi sizsiniz, onu kurtarmanızı istiyoruz' dediler. Yaklaşık 4 saatlik bir aramadan sonra, sadece parlayan bir ayna görüp ona doğru yöneldiklerini anlatan Kaptan, "Mümkün mertebe rüzgardan etkilenmeyecek şekilde en uzağa fırlatıp 200 metrelik ince halatın bir kısmının 6 metrelik tekneye taktırmaya çalışacaktık, çok şükür becerebildik" dedi.

ÇOK BİTKİN GÖRÜNÜYORDU

Doğan kurtarma operasyonunun sonuna vardıklarında yaşananları anlatarak, "Adam çok yorgun bitkin görünüyordu. Adama hemen su, çikolata verdik kan şekeri yerine gelsin diye, tansiyonunu ölçtük. Önce asitli içecek istedi, sonra gücüm yok diyerek, şekerli bir şeyler istedi" şeklinde anlattı.