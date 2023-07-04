MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Tarih ve kültür mirasımızın bizlere yüklediği misyon gariplere kol kanat germektir. Bir yanda kurban keserken diğer yandan firavunluğu boğazlamak zorunluluktur. Mutlu millet hedefine kavuşmak için manevi toparlanma şarttır. Tek ruh olursak, birbirimizin yolunu aydınlatırsak her engeli aşabiliriz.

Bayram tatilindeki kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Hac ibadetini yapan vatandaşlarımızın sağlıcakla dönmelerini temenni ediyorum.

KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI İNSANLIK DEĞERLERİNE İHANETTİR, NAMERTLİK VE SOYSUZLUKTUR

İslamiyet, cihadı emrederken haksız bir savaşı desteklemekten uzaktır. 9 asır boyunca doğu batı arasındaki diyaloğu dini ve kültürel değerler tayin etmiştir. Batı'da Müslüman denilince akla ilk gelen Türk'ler olmuştur. Allah tektir, ordusu da Türk'tür. Sistematik şekilde ilerletilen İslamofobi insani şartlarla bağdaşmadığı gibi insanlığı tehdit etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Namertlik ve soysuzluktur. Bu provokasyonu Irak asıllı provokatörün tek başına yaptığını düşünmek akıllara uzaktır. Sıcak gelişmelerin olduğu dönemde gerçekleşmesi kuşku verici. İnanç özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Kuranı kerim bir kağıt parçası değil, Allah'ın yer yüzüne indirilmiş nurudur. Tüm dünya ateşe verilse bile ilahi hükümlerin tutuşması mümkün değildir. Kuran yakan cehennemin dibini boylamıştır.