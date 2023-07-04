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Haberler Gündem Son dakika: Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı

Son dakika: Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

AA
Son dakika: Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyuruldu.

Türkiye ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği belirtildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."

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