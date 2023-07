Kayıkçı kavgalarıyla işimiz olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan toplantıda CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun koltuk kavgası ile İstanbul ve Ankara'daki hizmet eksikliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İÇLER ACISI HALDELER

Başkan Erdoğan, "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hiçbir hizmet alamayan şehirlerimizi, tekrar hizmet ve eserlerle kavuşturacağız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: Muhalefetin kavgalı, dağınık, gerçekten içler acısı haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Bugün birbirlerine demediğini bırakmayanlar, yarın çıkarları uğruna can ciğer kuzu sarması olmakta asla tereddüt etmezler. Son seçim sürecinde bunun sayısız örneğini gördük, yaşadık. Masadan kalktı diye iktidar ortaklarına aşağılık hakaretlerde bulundular, 3 gün sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler. Dün baba oğul videosu çekenlerin, bugün gırtlak gırtlağa gelmesinin bizim açımızdan hiçbir kıymeti yoktur" dedi.

PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?

Başkan Erdoğan, "Değişim adı altında yürütülen kayıkçı kavgalarıyla bizim işimiz olmaz. Bugün değişim diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler, ona her türlü hakareti yapanlar... Dün genel başkanınız İstanbul'dan Ankara'ya yürüyordu. O zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu? Şimdi ne oldu? 'Yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar. Bunlar çok kısa bir süre öncesinin tarihini de unutuyorlar. Zihniyet değişmedikten sonra CHP Genel Müdürlüğü'ne başına hangi kumpasla kimin getirildiğinin bizim nazarımızda hiçbir anlamı bulunmuyor" dedi. Seçim sonuçlarına da değinen başkan Erdoğan, "28 milyon kardeşimize teşekkür ederiz. Bayburt birinciliği yine kimseye kaptırmadı. Gümüşhane, ikinci oldu. Ziyaretlerimize hafta sonu başlıyoruz. Hem kendilerine teşekkür edeceğiz, hem de yapımı tamamlanan projelerimizin açılışını yapacağız.

Türkiye, gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadı. Masanın görünür görünmez ortaklarıyla mücadele ettik. Ahlaki çizgilerin hepsini lekelediler. Türk demokrasinin namusunu ve şerefini biz kurtardık. Sandığa gidenleri, demokrasi kahramanı olarak görüyoruz. Elbette kırılması zor bir rekordur. Bu, dünyada kimsenin göremediği eşsiz bir zaferdir. Umutlarını ülkemize bağlamış olanlara seçim zaferini armağan ediyoruz. Gerilime prim vermediğiniz için ayrımcılık yapmadığınız için her birinizi kutluyorum. Millet olarak nasıl büyük bir badire atlattığımız zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Her seçim, siyasetçiler için bir imtihandır. Her siyasi parti, sandık sonuçlarını çok iyi okur ve analiz eder. Sandıktan gelen mesajı anlamaya çalışır. Bunları yapmayanlar da silinir, gider. Bugün ismini dahi hatırlamadığımız birçok parti var. Seçim sonuçlarını partimiz için bir muhasebe haline getirdik. Eksiklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı görmeye çalıştık" diye konuştu.

ASLA KİBİRLENMEDİK

Zafer sarhoşluğuna kapılmadıklarını ve şımaranlardan, kibirlenenlerden asla olmadıklarını da anlatan Başkan Erdoğan, "Sultan Fatih'i kendimize örnek aldık. Anamızın ak sütü gibi helal olan tarihi başarımızı doyasıya kutlarken, eleştirilerimizi de yapıyoruz. Tartışmasız zafere rağmen negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerin milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı tercihlerini görüyoruz. Eksik alanlara süratle müdahale edeceğiz. Vatandaşın beğendiği yanlarımızı güçlendireceğiz" dedi.

"31 MART 2024'TE KÖTÜ GİDİŞE 'DUR' DİYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "Ekim ayında yapmaya planladığımız büyük kongremize bu anlayışla hazırlanıyoruz. Kongremiz, seçimler için ihtiyacımız olan sinerjiyi sağlayacaktır. Diğer seçimlerden daha fazla asılmamız gerekiyor. CHP'nin elinde kan kaybeden illerimiz kurtarılmak için gün sayıyor. Muhalefetin belediye başkanları, koltuk kavgalarından başlarını kaldıramıyor. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz" dedi.