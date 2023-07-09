PKKsever İsveç’e: No Pasaran

NO PASARAN, Türkçe 'geçit yok, onlar geçemez' anlamına gelen bir slogan ve Motto'dur.

"No Pasaran" sloganı, General Franco liderliğindeki faşist ordusu tarafından yapılan Madrid kuşatması sırasında İspanyol halkı tarafından kullanıldı.1936 yazında başlayan kuşatma, Ekim ayında başarısızlıkla sonuçlandı ve bu nedenle İspanyol halkı "GEÇİT YOK" sloganını kullanarak zaferi kutladı.

ZİRVENİN YILDIZI OLACAK

Günümüzde "No Pasaran" sloganı, FAŞİST tavır içindeki ülkelere ve faşizme karşı mücadelede kullanılan bir sembol olarak kabul edilmektedir.

11- 12 Temmuz'da Litvanya'da NATO Zirvesi var. Bu zirvenin yıldızı Cumhurbaşkanımız Erdoğan olacak.

Amerika, İngiltere, Almanya'nın olduğu kadar, Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Sinping'in de çok ama çok yakından takip edeceği bir toplantı olacak.

İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye ve Macaristan onaylamadı.

Amerika Başkanı Bıden başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, İsveç'i NATO ÜYESİ yapmak için Başkan Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyor, taktik üstüne taktik geliştiriyorlar.

İsveç'te Müslümanlara, Müslüman Türkiye'ye faşist saldırılar yaşanıyor. Irkçı saldırılar sürerken Başkan Erdoğan - Türkiye, son derece sofistike hamlelerle, karşılığını veriyor.

Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine, Türkiye'nin terör örgütleri konusundaki kaygılarını gideremediği ve terör örgütü üyelerini Ankara'ya iade etmeyi reddettiği gerekçeleriyle karşı çıkmayı sürdürüyor.

NATO'DA SON MANEVRALAR

5 Temmuz 2023 Çarşamba:

ABD Başkanı Biden, NATO üyesi olmayı bekleyen İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'u acil bir görüşme yapmak için Beyaz Saray'a çağırdı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre önceki gün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Biden ve Başbakan Kristersson artan güvenlik işbirliğimizi gözden geçirecek ve İsveç'in mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılması gerektiği yönündeki görüşlerini teyit edecekler" dedi. PKK sever İsveç'e Türkiye'den: NO PASARAN.

6 Temmuz 2023 Perşembe:

NATO Liderler Zirvesi öncesinde, Türkiye, İsveç, Finlandiya Brüksel'de üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Dişişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği heyette, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da bulundu. NO PASARAN İSVEÇ... Çünkü, PKKSEVER İSVEÇ, Ankara'nın güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede yeterli adımlar atmıyor. Türkiye, NATO'ya katılım başvurusunu onaylamaya ikna etmesı için İsveç'in daha fazla adım atması gerektiğini düşünüyor.

DERİN PLANLARA DİKKAT

ABD Başkanı Biden, İsveç'i 11-12 Temmuz zirvesinde asil üye yapmak için yanıp tutuşuyor. NEDEN ACABA?

Amerika - NATO için İsveç teferruat. Esas kazanan Derin Amerika'nın (Pentagon - CIA. NATO), YENİ DÜNYA İNŞASI PROJESİ. Ukrayna Savaşı Batı ittifakının kendi içinde sağlamlaşmasını, NATO'nun genişlemesini ve ABD liderliğinin de güçlenmesini sağlıyor.

Ukrayna savaşı ile birlikte başta ve İngiltere Avrupa'yı dizayn ediyor. NATO'yu genişleterek, Rusya ve Çin'i Baltık, Kuzey Denizi, ARKTİK DENIZI kuşatmasını sağlıyor. (NOT: Yeni dünya düzeninin en hassas boğazı. Buzullar eriyor, deniz ticareti yükseliyor. Buzlar altında trilyonlarca dolarlık petrol, gaz, madenler var.) Bilindiği gibi, İsveç'in NATO'ya katılması konusuna gelince, bundan on yıl önce mümkün değildi; Ukrayna savaşının doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıktı.

Amerika, İsveç'i NATO'ya sokarak, Baltıklarda ve Kuzey Kutbunda Rusya'yı kuşatacak, BALTIK DUVARI KURARAK Çin'in kuzey denizinden yapacağı savaş ve ticaret planlarını kontrol almayı hesaplıyor.

İsveç'i NATO'ya sokacak Amerika, Rusya'nın en güçlü Baltık donanmasının bulunduğu KALININGRAD üslerini kıskaca alacak.

Derin Amerika, NATO bağlamında, zengin İsveç ve Finlandiya'ya savaş uçakları, hava ve uzay silahları satacak.

İsveç'in etkili denizaltı donanmasını ve sistemlerini NATO emrine sokacak.

SONUÇ

CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyıp Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde noktayı koydu: "NATO'nun terörle mücadele ayağı nerede? NATO'nun bunu bir defa halletmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz..." Mesaj açık ve net: ANLAŞILDI MI PKKSEVER AMERİKA - AVRUPA?